The Walking Dead, un attore dello show confessa: 'Non avevo idea di che roba fosse'

Sapere tutto sullo show per il quale si viene contattati non è, in fin dei conti, un requisito essenziale per un attore: alle lacune si può facilmente porre rimedio, basta un po' di impegno e buona volontà. In alcuni casi, però, recuperare può essere impresa più ardua del previsto: è il caso di uno degli attori di The Walking Dead.

Stiamo parlando di Vincent Warda, apparso per alcuni episodi della serie (era la terza stagione) nel ruolo di Oscar: secondo quanto dichiarato dall'attore stesso questi non aveva idea di cosa fosse The Walking Dead quando fu contattato dalla produzione, ma la cosa peggiore è che continuò a non averne anche dopo averne visto gli episodi!

"Non avevo idea di che roba fosse The Walking Dead, non ne sapevo niente. Affrontai la cosa semplicemente come uno dei tanti provini. In realtà mandai loro un video del provino... Poi andai lì e loro mi dissero: 'Bene, hai avuto la parte in The Walking Dead'. Il mio agente e il mio manager erano al settimo cielo, e io ero tipo: 'Ok, ma cos'è The Walking Dead?' e loro: 'È una serie su un gruppo di persone, o qualcosa del genere', e io: 'Chi c***o guarda questa roba?' Poi scoprimmo che qualcuno effettivamente la guardava" ha raccontato divertito l'attore.

Warda ha poi proseguito: "Non avevo idea di cosa parlasse la serie, e quando la vidi pensai: 'Ma che roba è?' Ma anche per il mio episodio in True Blood, non sapevo cosa fosse True Blood. Non ne avevo mai sentito parlare, ma finii per esserne parte. Non faccio differenze tra film e piccoli ruoli in TV. Non lo faccio perché se qualcuno mi vuole io ne sono onorato".

