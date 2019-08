The Walking Dead: un attore stuzzica i fan che sperano in un suo ritorno

Continuano le sorprese per i fan dello show ispirato al fumetto di Robert Kirkman, dopo la citazione di un ex personaggio di The Walking Dead, questa volta ci pensa l'attore stesso a sorprendere i fan, con un tweet che sembra anticipare grandi novità per l'universo narrativo della serie.

Stiamo parlando di Michael Cudlitz, che i più conoscono come il soldato Abraham Ford. L'interprete ha risposto ad un tweet di un fan, in cui gli viene chiesto se il network AMC ha intenzione di creare una serie spin-off con protagonista l'ex militare. Generalmente questo tipo di messaggi vengono ignorati dagli attori, non questa volta però, infatti Michael ha risposto con un emoji di un tiro al bersaglio.

Con più di mille "Mi Piace" il tweet ha fatto subito il giro del web, con gli appassionati della serie TV che hanno iniziato a commentare le loro teorie preferite su un possibile show con protagonista Abraham.

Come sapete l'ex soldato è stato ucciso da Negan durante la prima puntata della settima stagione, quindi un eventuale serie dedicata a lui dovrà esplorare la sua storia prima dell'incontro con Rick e gli altri sopravvissuti.

Dopo la notizia che The Walking Dead potrà andare avanti per altre 3 stagioni, i fan potranno aspettarsi ulteriori sorprese per lo show targato AMC, i cui dirigenti hanno ancora piani per molte opere, film inclusi.