The Walking Dead: l'attore di T-Dog è ancora un fan della serie

Continuano le interviste a IronE Singleton di The Walking Dead: questa volta l'interprete di T-Dog ha rivelato di essere ancora un fan dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman, in particolare del lavoro fatto dalla showrunner Angela Kang.

Parlando ai microfoni dell'ultima puntata del podcast "Talk Dead To Me", l'attore che ha dato vita al personaggio di T-Dog per tre stagioni ha parlato della sua esperienza con la serie, confermando di essere rimasto un appassionato dello show prodotto da AMC, e di aver apprezzato molto il lavoro di Angela Kang, anche se non ha ancora visto la decima stagione: "La guarderò di sicuro, sono così felice per Angela Kang, in molti mi hanno detto devi assolutamente vedere come è migliorato lo show con Angela. Sono così felice per lei, nella serie ci sono ancora persone con cui ho legato molto e amo lo show, secondo me è la miglior serie TV in onda".

L'attore ha poi parlato delle morti avvenute nello show, rivelando che il momento dell'assassinio di Abraham e Glenn, uccisi per mano di Negan. Mentre aspettiamo altre notizie riguardo la puntata conclusiva della decima stagione, vi lasciamo con il nostro articolo che elenca i momenti migliori di The Walking Dead.