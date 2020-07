The Walking Dead, un'attrice vorrebbe tornare di nuovo nella serie AMC: scoprite chi

In The Walking Dead ne abbiamo viste di morti brutali e molti sono i personaggi e gli attori ai quali il pubblico ha dovuto dire addio. Alcuni hanno lasciato il segno sul piccolo schermo, mentre per altri è la serie stessa ad essere diventata un pezzo di cuore: è questo il caso di Emily Kinney, interprete di Beth Greene.

Nella recente chiacchierata con Tommy DiDario su Istagram l'attrice ha infatti rivelato di essere molto legata alla serie post-apocalittica e che vorrebbe tanto tornare sul set di Robert Kirkman:

"Insomma, mi hanno sparato in testa e questo non si discute", ha detto scherzosamente la Kinney. "Ma amavo lo show e adoravo esserne parte. Recitare [in The Walking Dead] mi rese davvero felice e fiera di me stessa. Quindi non è impossibile che io accetti un'altro ruolo [nella produzione], se mai ce ne fosse la possibilità".

Con la morte di Greene le possibilità per la Kinney sembrano però essersi esaurite, anche se qualche stratagemma potrebbe venire in suo soccorso. In alcuni episodi abbiamo visto Carol (Melissa McBride) e Michonne (Danai Gurira) avere alcuni flashback sui loro cari ed amici scomparsi e magari sarà proprio grazie all'apparizione della sorella maggiore Maggie (Lauren Cohan) nel finale di stagione che l'attrice potrà tornare sul set.

Intanto, il finale di the Walking Dead 10 si avvicina e iniziano a circolare anche le prime teorie su cosa vedremo nella 10x16 di The Walking Dead.