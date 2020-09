The Walking Dead, l'audizione originale di Norman Reedus è su Twitter: guardate

Nel corso degli episodi speciali di The Walking Dead abbiamo scoperto alcune curiosità sulle puntate della decima stagione. Inoltre l'account di Twitter della serie ha condiviso un filmato con l'audizione originale di Norman Reedus.

Nel video presente in calce alla notizia è possibile vedere le interviste alla responsabile del casting Sherry Thomas, che ha commentato così il suo ruolo nella produzione della prima stagione: "Stavamo lavorando allo show di AMC intitolato Breaking Bad e ci hanno fatto vedere questa nuova sceneggiatura. Ci siamo subito appassionati a questo mondo, non per gli zombie ma per i personaggi. Per fortuna siamo riusciti ad ottenere il lavoro". Scopriamo inoltre che inizialmente Norman Reedus avrebbe dovuto interpretare Merle, ma la sua bravura convinse i produttori a creare un personaggio inedito.

Ecco cosa ha detto Sherry Thomas a riguardo: "Lo amavano, era più che perfetto. Per fortuna abbiamo degli ottimi produttori che hanno capito subito la sua bravura. Mi ricordo che discutevano del dolore che traspariva dai suoi occhi che lo rendeva molto vulnerabile", la grande performance dell'attore ha convinto lo studio che ha quindi ideato il personaggio di Daryl Dixon. Vi ricordiamo che il finale di stagione andrà in onda il prossimo 4 ottobre, nell'attesa vi lasciamo con il trailer della puntata conclusiva di The Walking Dead 10.