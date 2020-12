The Walking Dead: Un avversario dei protagonisti ritornerà in un nuovo progetto

Continuano le novità prodotte da AMC: dopo la serie comedy di The Walking Dead, Scott Gimple ha rivelato che presto assisteremo al ritorno di uno degli avversari dei protagonisti dello show ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.

L'annuncio è avvenuto durante il primo speciale natalizio di The Walking Dead, in cui erano presenti molti attori visti nelle puntate della serie TV. Nel corso della puntata è intervenuto anche Scott Gimple, chief content officer del franchise di AMC, che ha rivelato alcuni dei piani futuri per il mondo post apocalittico in cui abbiamo conosciuto la storia Rick, Daryl, Carol e di tutti gli altri protagonisti. Non solo, nel corso delle varie stagioni sono stati introdotti i loro avversari, Negan dei Saviors, Alpha e il Governatore, che hanno dato del filo da torcere ai personaggi principali.

Sembrerebbe che uno di loro sia destinato a ritornare, anche se ancora non ne conosciamo l'identità. Ecco il commento di Scott Gimple: "Stiamo lavorando a qualcosa insieme ad uno dei più grandi antagonisti del mondo di The Walking Dead, sembra andare tutto per il meglio". Non sappiamo ancora se si tratterà di una serie dedicata ad un vecchio personaggio, oppure se questo misterioso villain riapparirà nel corso delle puntate di Tales of, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altre notizia a riguardo.

Se cercate altre indiscrezioni sullo show, ecco una immagine inedita di The Walking Dead 11.