The Walking Dead: un barlume di speranza nel nuovo promo della nona stagione

AMC ha diffuso un nuovo speranzoso promo per The Walking Dead. Giunta alla nona stagione, la serie tratta dalla serie di fumetti di Robert Kirkman dovrà dire addio a Rick Grimes, il personaggio interpretato da Andrew Lincoln.

In All Out War, puntata conclusiva della scorsa stagione, la morte del figlio Carl portò Rick e il suo gruppo di sopravvisuti a combattere contro i Saviors e il loro folle leader Negan per la creazione di un mondo migliore. Avendo battuto Negan e prendendo la decisione di lasciarlo in vita, Rick confermò i valori del suo defunto figlio ma allo stesso tempo, creò conflitti all'interno del suo gruppo.

Tra le new entry del nuovo arco narrativo troviamo alcuni personaggi tratti dalla serie a fumetti : Ryan Hurt nei panni di Beta, Samantha Morton come Alpha, Lauren Ridloff sarà Connie, Eleanor Matsuura interpreterà Yumiko e la star Dan Fogler (Animali Fantastici) in un ruolo ancora sconosciuto.

La nuova showrunner Angela Kang ha dichiarato che verrà dato ampio spazio ai salti temporali e che saranno raccontate storie grandiose, soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili. Farà ritorno anche Jon Bernthal nei panni di Shane Walsh, molto probabilmente in qualche forma di flashback.

La nona stagione di The Walking Dead debutterà il 7 ottobre su AMC. Potete trovare il nuovo promo in cima alla notizia.