The Walking Dead, l'ultima battaglia si avvicina nell'epico trailer del finale!

Nel corso delle varie stagioni The Walking Dead ha man mano perso sempre più di vista gli zombie, per concentrarsi sulle vicissitudini degli umani e, soprattutto, sugli scontri tra le varie fazioni di questi ultimi: in vista del gran finale, però, un ritorno alle origini è pressoché d'obbligo, come ci conferma il trailer appena uscito.

Dopo il saluto del cast di The Walking Dead in un video pubblicato alcuni giorni fa, AMC ha infatti finalmente deciso di concederci un primo sguardo a ciò che vedremo negli ultimi 8 episodi dello show tratto dai fumetti di Robert Kirkman: nel trailer ci sono proprio tutti, ma, come anticipato in apertura, ci sono soprattutto gli zombie in un numero che ci riporta agli esordi della serie.

Già, perché mentre Daryl e Maggie si battono con Lance Hornsby e il resto dei nostri eroi provvede a cercare di gestire l'ingestibile situazione all'interno del Commonwealth, un'orda di walker si avvicina minacciosa proprio negli istanti finali del trailer: era da un bel po' di tempo che non assistevamo a un assalto di queste proporzioni, che a questo punto sembra promettere davvero un finale coi fuochi d'artificio!

Cosa vi aspettate da questo gran finale del popolarissimo show targato AMC? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione dell'ultimo midseason finale di The Walking Dead.