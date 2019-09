The Walking Dead: la battaglia contro i Whisperer in un video della decima stagione

In attesa dell'arrivo su AMC - in Italia dal 7 ottobre su Fox - i fan possono dare uno sguardo alla decima stagione di The Walking Dead attraverso il nuovo video che apre ad alcune sequenze dello show, tra interviste con il cast e la crew, oltre ad alcune scene della battaglia contro i Whisperer. Un epico scontro è davvero alle porte.

La sinossi della decima stagione di The Walking Dead parte dalla genesi dello show, di una storia iniziata dieci anni fa, con un uomo che cercava di trovare la propria famiglia. Quella famiglia è cresciuta e gradualmente le comunità hanno iniziato a prendere forma. Combatterono e sopravvissero, prosperarono e diedero alla luce una nuova generazione. Pochi mesi dopo la fine della nona stagione, il gruppo ha osato attraversare il territorio di Whisperer durante il rigido inverno. Le comunità raccolte stanno affrontando i postumi dell'orrenda dimostrazione di potere di Alpha, rispettando i confini loro imposti.



Ma i Whisperer sono una minaccia diversa da qualsiasi altra affrontata prima. La paura e i dubbi infetteranno le comunità, dando origine a paranoia, propaganda programmi segreti e combattimenti che li metteranno a dura prova. L'idea stessa della sopravvivenza della civiltà in un mondo popolato da morti è in bilico.

Per quanto riguarda lo show AMC sono state diffuse diverse notizie e novità, tra cui il collegamento con il film su Rick Grimes e diversi dettagli su Negan, il personaggio iconico interpretato da Jeffrey Dean Morgan.