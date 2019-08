The Walking Dead: nei Blu-Ray della nona stagione è presente un omaggio a Rick Grimes

La nona stagione dello show di zombi prodotto da EMC ha sconvolto le aspettative dei fan, decidendo di far rapire Rick Grimes da una misteriosa organizzazione, il cui obiettivo è ancora sconosciuto. Nei contenuti speciali dell'edizione DVD e Blu-Ray di The Walking Dead 9 possiamo vedere un emozionante tributo del cast ad Andrew Lincoln.

Nel video troviamo diversi interpreti della serie mentre parlano del loro rapporto con il protagonista della serie. Particolarmente commosso è Norman Reedus, l'attore è presente nella serie sin dalla prima stagione, confermandosi come uno dei personaggi più longevi: "Tutti sanno che è uno dei miei migliori amici. Parlavamo mentre andavamo al set e appena eravamo in macchina per tornare indietro gli raccontavo la mia giornata. Abbiamo pranzato insieme nella mia roulotte per nove anni".

Anche Danai Gurira, interprete di Michonne, rivela il suo rapporto speciale con l'attore: "Ha fatto diventare questo lavoro veramente fantastico. grazie alla sua sensibilità, senso di comunità, rispetto e generosità". Come avete potuto vedere, nei giorni scorsi è stata resa disponibile una scena tagliata di The Walking Dead avente come protagonisti Rick e Carol, segno che i fan non hanno dimenticato l'ex sceriffo della contea di King.

Mentre aspettiamo il prossimo 6 ottobre per vedere le puntate inedite della serie, vi lasciamo con un'ulteriore indiscrezione: ecco le prime immagini di Coco, nuovo personaggio di The Walking Dead.