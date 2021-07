The Walking Dead, bomba di Disney+: il finale arriva su Star ad agosto!

L'abbiamo tanto atteso, tra normali tempi di produzione e slittamenti dovuti alla pandemia, che ci sembrava non dovesse più arrivare: il finale di The Walking Dead era invece lì pronto a piombarci addosso e l'annuncio postato pochi minuti fa dagli account social di Disney+ hanno confermato che siamo più vicini di quanto pensassimo.

Pochi giorni dopo l'uscita del trailer della 11esima stagione di The Walking Dead, infatti, la piattaforma streaming di casa Disney ha sganciato la bomba: il finale dello show tratto dalla celebre serie a fumetti di Robert Kirkman sbarcherà su Star il prossimo 23 agosto!

"Questo è l'inizio della fine. Segnate la data, la stagione finale di The Walking Dead arriva in streaming il 23 agosto in esclusiva con Star su Disney+" si legge nel post che ha immediatamente mandato in delirio i fan in attesa degli episodi finali della serie partita nel lontano 2010.

Tra sottotrame ancora aperte, il rapimento di Rick e tanto altro ancora, quest'ultima stagione di The Walking Dead avrà un bel po' di risposte da fornirci: quali situazioni sperate vengano affrontate? Quale sarebbe, secondo voi, il finale ideale della serie? Fatecelo sapere nei commenti: l'appuntamento, intanto, è per il prossimo agosto. Tanto per far salire l'hype, intanto, qui trovate una clip in anteprima della premiere del finale di The Walking Dead.