The Walking Dead: ecco un breve video che mostra l'incontro tra due personaggi

La decima stagione dello show sui fumetti scritti da Robert Kirkman si preannuncia ricca di suspense. Questo anche grazie a Samantha Morton, abile nell'interpretare Alpha, tanto che diverse puntate della serie The Walking Dead 10 esploreranno la psiche del personaggio. Ed è proprio lei una delle protagoniste del nuovo sneak peak presente online.

Nel video, che potete trovare in calce alla notizia, vediamo la preparazione ad una scena molto attesa: stiamo parlando dell'incontro tra il capo dei Whisperers e Carol. Oltre a loro due sono presenti anche gli interpreti di Jerry, Connie, Kelly e Aaron.

Questa anteprima conferma le parole pronunciate dalla showrunner Angela Kang, secondo cui: "Ovviamente, vedremo l'incontro tra Alpha e Carol e sarà fantastico. Stavo giusto pensando ad una scena che devono girare insieme che è veramente epica, molto emozionante. Hanno avuto dei trascorsi molto importanti".

Come saprete il figlio adottivo di Carol ed Ezekiel è stato ucciso proprio dal villain con il volto di Samantha Morton, per questo il personaggio presente nella serie dalla prima stagione ha deciso di passare gli ultimi mesi pescando e allontanandosi dalla zona. Nonostante questo però ha ancora il bisogno di vendicare la morte del ragazzo, come ha confermato a Michonne nel trailer di The Walking Dead 10.

Per scoprire quale sarà l'esito della lotta tra i sopravvissuti all'apocalisse zombi non ci resta che aspettare il prossimo 6 ottobre, data in cui andrà in onda la prima puntata della decima stagione della serie.