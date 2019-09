The Walking Dead: Cailey Fleming entusiasta del suo ruolo nella decima stagione

La piccola Judith sarà uno dei personaggi di punta della decima stagione di The Walking Dead, e la giovane attrice Cailey Fleming è entusiasta del ruolo riservato al suo personaggio all'interno della première della stagione. The Walking Dead è stata rinnovata da AMC per un nuovo ciclo di episodi lo scorso mese di gennaio.

Parlando con Comicbook, Cailey Fleming ha dichiarato:"Quando ho letto la scena per la prima volta eravamo in spiaggia e io ho esclamato 'Sarà fantastico!'. Questo è il modo d'iniziare una stagione. Ero davvero entusiasta di poter girare sulla spiaggia e ci siamo allenati un sacco. Era come se ci fosse questo grande esercito, siamo tutti insieme e tutti hanno le loro armi. Diverse per ogni diversa volta in cui le devono usare; è stata davvero un'esperienza fantastica e davvero interessante per me. Essere sulla spiaggia poi è stato fantastico".



Nella première inoltre Judith e suo fratello RJ (Anthony Razor) condividono una sequenza molto emozionante:"Quando ho letto quella scena per la prima volta ero davvero entusiasta perché era davvero bella. Sai, di solito nelle mie scene o sto uccidendo o sto parlando di problemi o sto cercando di sistemare qualcosa. Ma è stato davvero bello condividere un momento dolce con il mio fratellino. Perché è come se Judith stesse cercando di condividere qualcosa di Rick".

Sembra che la versione del personaggio di Judith nella serie possa riempire alcuni dei vuoti narrativi lasciati da Carl.

Nel frattempo Danai Gurira ha salutato lo show mentre è stato annunciato che il film su Rick Grimes sarà collegato alla serie tv.