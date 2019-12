The Walking Dead: Cailey Fleming voleva condividere una scena con Chandler Riggs

La giovane Cailey Fleming ha iniziato a vestire i panni di Judith Grimes in The Walking Dead durante la nona stagione, in un episodio collocato temporalmente 6 anni dopo la scomparsa del fratello Carl.

Apparsa di recente in un live stream sul canale ufficiale della serie AMC(via Comicbook.com), l'attrice ha rivelato che avrebbe recitato volentieri al fianco di Chandler Riggs.

"Sarebbe stato fantastico vedere il loro legame nella stagione 9 e 10. Credo che sarebbe stato davvero forte" ha detto la Fleming, che di recente ha espresso anche i suoi dubbi nei confronti di Negan in The Walking Dead 10. "Mi sarebbe piaciuto molto partecipare ad una scena insieme lui."

Ma Carl e Judith sarebbero andati d'accordo se fossero stati 6 anni più grandi? Secondo la Fleming assolutamente sì: "Tutti i fratelli e le sorelle litigano, anche per le piccole cose, ma credo che se fossero cresciuti insieme a avessero lottato fianco a fianco, sarebbe stato bello da vedere."

La prima metà della decima stagione, lo ricordiamo, si è conclusa nelle scorse settimane con l'episodio intitolato 'Il mondo precedente'. La serie AMC riprenderà la sua programmazione su FOX il prossimo febbraio con 8 nuovi episodi. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x08.