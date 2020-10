The Walking Dead: in cantiere uno spin-off su Maggie? La rivelazione di Lauren Cohen!

Dopo aver proposto le sue idee per il finale di The Walking Dead, Lauren Cohen torna a far sognare (ma neanche troppo) i fan di Maggie, svelando che qualcosa di interessante è già nei piani di AMC.

"So che ci sono dei mormorii riguardo ad una storia più ampia con Maggie, una volta che la serie madre sarà finita", ha dichiarato l'attrice in un'intervista per Entertainment Weekly.

Dopo Fear The Walking Dead, World Beyond e la nuova serie con Daryl e Carol si tratterebbe del quarto spin-off per la saga zombie targata AMC, senza contare i film su Rick Grimes. Cohen aveva già preannunciato delle sorprese in serbo per i fan del franchise, nel commentare con entusiasmo la conclusione con la stagione 11: "Siamo stati davvero fortunati ad andare avanti per così tanto, per cui è entusiasmante poter dire: 'Ok, mettiamoci d'accordo per la stagione finale e guardiamola insieme'. E poi la gente ha ancora voglia di seguire il nostro universo, e c'è eccitazione perché abbiamo delle possibilità per degli spinoff. Non so se potevo dirlo...".

Come ampiamente anticipato nei trailer, Maggie si è finalmente ricongiunta al gruppo principale dopo anni di assenza. Un ritorno sicuramente gradito, ma per saperne di più dovremo attendere l'episodio bonus dedicato a Maggie e ovviamente l'undicesima stagione.

La possibilità di uno spin-off su di lei indica che in qualche modo sopravvivrà alle ultime puntate? Oppure gli autori si concentreranno su una sorta di prequel basato sul periodo di assenza di Maggie?