The Walking Dead, Carl Grimes tornerà? Ce lo svela Chandler Riggs

The Walking Dead ci ha abituato ad impensabili colpi di scena e a morti inattese ma, c'è qualcosa che più di tutto non siamo riusciti a digerire. Stiamo parlando del suicidio di Carl Grimes, figlio del noto Rick che in pensavano avrebbe potuto avere un ruolo di spicco nel futuro dei sopravvissuti.

Durante l'ottava stagione, il giovane protagonista si è tolto la vita per evitare di tramutarsi in zombie, a causa di un morso subito da un morto vivente mentre cercava di salvare Siddiq. Una decisione di certo non semplice, che ancora non è stata pienamente accettata dal pubblico e, per tale ragione, in molti sperano di rivedere Carl.

In una intervista qualche giorno fa, Chandler Riggs interprete del piccolo Grimes si è mostrato particolarmente favorevole ad un suo ritorno nella serie, annunciando però di non essere stato ancora contattato dalla produzione: "Assolutamente sì. Sarebbe molto divertente". Ha poi aggiunto: "Non credo che ciò accadrà però tanto presto, non ci sono progetti per un suo ritorno. Staremo a vedere".

Di recente però Gimple ha rivelato che potrebbero far ritorno alcuni personaggi del passato, questo accende chiaramente le speranze dei fan di The Walking Dead che sperano dunque di poter ricontare Carl Grimes. Intanto tutti sono in trepidante attesa per gli episodi finali di The Walking Dead 10 che andranno in onda a partire dal prossimo 4 ottobre.