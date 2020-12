The Walking Dead, Carol e Daryl sono il futuro della serie: arriva la conferma

Dopo le ultime novità sul finale di The Walking Dead ecco una nuova intervista a Scott Gimple, chief content officer, in cui discute del futuro del franchise di AMC ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.

La serie, nata nel 2010, è stata rinnovata per 11 stagioni, oltre ad aver dato vita a due diversi spin off, diventando una delle opere più seguite nel catalogo di AMC. A supervisionare il mondo di The Walking Dead troviamo Scott Gimple, che ha discusso del futuro dello show con i giornalisti di ComicBook. In particolare riguardo le somiglianze tra le varie opere di The Walking Dead e quelle della Marvel, ecco la risposta di Scott Gimple: "Penso sia un po' diverso da quello della Marvel. Il loro è, lo dico da fan perché non ho mai partecipato ad una loro riunione, il loro è un nuovo capitolo, ci saranno un sacco di attori nuovi. The Walking Dead è qualcosa a metà. Abbiamo la storia di Carol e Daryl che è il futuro dello show, Tales invece sarà qualcosa di diverso, non è presente neanche un cast regolare della serie".

Continua poi: "Ci sarà un miscuglio di cose, alcune già viste e che sono piaciute molto ai fan, ci saranno puntate speciali, miniserie, Tales e la storia di Carol e Daryl, ma le pubblicheremo in modo da non saturare il mercato". Sembra quindi che nei prossimi anni, anche con la fine della serie originale, i fan potranno vedere altre vicende ambientate nel mondo di Robert Kirkman. Infine vi segnaliamo il nostro speciale dedicato all'arma di Negan in The Walking Dead.