The Walking Dead: Carol e Daryl scopriranno nuovi mondi nello spin-off della serie

Mentre aspettiamo di vedere l'atteso speciale dedicato a The Walking Dead, vi segnaliamo questo interessante commento di Scott Gimple e incentrato sul futuro del franchise prodotto da AMC e basato sui fumetti di Robert Kirkman.

Come sapete dopo la conclusione della serie principale di The Walking Dead, sarà prodotto uno spin-off incentrato sulla storia di Carol e Daryl. In molti sono curiosi di conoscere quale sarà la trama dello show e le ultime dichiarazioni di Scott Gimple ci fanno conoscere qualche dettaglio in più: "Il prossimo capitolo della storia di Daryl e Carol sarà incentrato sulle scoperte. Ci sarà un nuovo mondo, uno stile diverso e nuove frontiere e obiettivi, considerando anche tutto quello che hanno imparato insieme alle persone con cui hanno affrontato l'apocalisse, tutte le loro vittorie a caro prezzo e le loro sconfitte".

Continua poi: "I due protagonisti saranno più a loro agio con l'ambiente circostante, ma tranquilli, dovranno lo stesso affrontare diverse sfide e avversari senza pietà". Ricordiamo che la serie originale andrà in onda fino al 2022, alla sua conclusione il focus si sposterà in particolare sulle avventure di Carol e Daryl, anche se non sappiamo ancora quali saranno i motivi che li porteranno ad allontanarsi dal resto dei sopravvissuti.

Per finire vi segnaliamo alcune foto del finale di stagione di The Walking Dead 10.