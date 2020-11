The Walking Dead, ma Carol e Daryl faranno mai sesso? Risponde Scott Gimple!

Probabilmente la maggior parte dei fan di The Walking Dead si chiedono come finirà la storia iniziata ormai un decennio fa, ma alcuni potrebbero anche essere maggiormente interessati agli aspetti più frivoli della serie.

Nello specifico: Daryl e Carol, i personaggi interpretati da Norman Reedus e Melissa McBride, riusciranno mai a fare sesso?

Sulla questione è intervenuto addirittura Scott Gimple, il produttore esecutivo dello show AMC, che in una recente intervista con Looper è rimasto sul vago fornendo una risposto a dir poco evasiva. "E poi per quanto riguarda Daryl e l'amore, di nuovo, ormai mi conoscete: non mi occupo di spoiler", ha detto, ma poi ha aggiunto: "Senza andare troppo in profondità, direi che Daryl e Carol hanno una delle relazioni più intime che abbiamo visto nello show. Dirò solo questo".

Carol è una delle compagne sopravvissute di Daryl: entrambi hanno debuttato nella prima stagione, ma il personaggio di Norman Reedus è stato creato da zero per la serie tv piuttosto che essere basato su uno dei personaggi dei fumetti originali, cosa che invece è accaduta con Carol. Questo da al futuro dei due personaggi un tocco di mistero in più, cosa che ha spinto i fan a legarsi ad entrambi ancora più calorosamente. Secondo voi come finirà la loro storia d'amore? Ditecelo nei commenti!

Per altri approfondimenti ecco il nuovo trailer di The Walking Dead.