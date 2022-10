The Walking Dead: Carol ed Ezekiel parlano del loro destino in una nuova clip!

Arrivata ormai all' undicesima stagione, The Walking Dead inizia a tirare le somme con trame e storie tenute in sospeso da diverso tempo e con questa terza parte si sta cercando dare una degna conclusione a personaggi e storyline che ci accompagnano ormai da anni.

The Walking Dead è arrivata, ormai, alla sua naturale conclusione. Poche cartucce devono ancora essere sparate. In una nuova clip esclusiva ci viene mostrato il destino dei personaggi di Carol ed Ezekiel. Dopo il loro matrimonio e la morte del figlio Henry, i due si sono trasferiti nella comunità di Pamela Milton. Nonostante ciò, all'interno di una clip della nuova puntata, la coppia si trova a confrontarsi su quanto sia giusto rimanere o affrontare il proprio destino.

La svolta politica data alla serie, ha dato modo di poter affrontare anche temi complicati come quello della sanità e la tutela dei cittadini. Nella clip, Ezekiel dice chiaramente "questo posto e queste persone mi hanno dato una seconda possibilità e un modo per poter fare molto di più".

Dopo aver saputo che il finale di The Walking Dead è stato cambiato all'ultimo non sappiamo cosa aspettarci da questi ultimi episodi. La storica showrunner della serie, Angela Kang, ha ripercorso l'arco narrativo di Carol in questa terza parte. "Carol ha alcune grandi mosse nella 11C (la terza parte dell'ultima stagione)" e, prosegue la Kang lodato il lavoro fatto dall'attrice Melissa McBride "E' sempre fantastica in tutto ciò che fa e porta così tanta profondità a quel personaggio. E' una tosta, non vedo l'ora che la gente la veda. È fantastica".

Riguardo il finale di stagione, Angela Kang ha annunciato un grande plot twist. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!