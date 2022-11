The Walking Dead, il cast ringrazia i fan in un video dopo il finale della serie

The Walking Dead ha chiuso definitivamente i battenti dopo 12 anni di produzione, 11 stagioni e ben 177 episodi. Lo show AMC ideato da Frank Darabont e basato sull'omonima serie a fumetti di Robert Kirkman lascerà spazio a diversi spin-off ma l'arco narrativo principale si è concluso e il cast ha voluto omaggiare i propri fan.

Il video, dalla durata di ben 13 minuti, è stato pubblicato sul canale YouTube di The Walking Dead nel Giorno del Ringraziamento, con i membri del cast delle 11 stagioni protagonisti di un fiume di ringraziamenti: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Danai Gurira, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan e volti storici delle stagioni passate come Chandler Riggs, Sarah Wayne Callies, Laurie Holden e molti altri. Sul nostro sito trovate anche la spiegazione del finale alternativo di The Walking Dead.



Molto toccante il messaggio di Andrew Lincoln:"Era così surreale, sorprendente, elettrizzante e terrificante. Ed era in quel momento che nessuno sapeva chi fossimo. Stavamo soltanto forgiando il nostro percorso. [Rick Grimes] È stato uno dei personaggi più importanti della mia vita ed è stata un'esperienza davvero emozionante".



Anche il messaggio di Danai Gurira, entrata in corsa nella serie, spiega bene ciò che è stato The Walking Dead per i fan e non solo:"Sono arrivata nella stagione 3, quindi sapevo che era già uno show molto amato dai fan. [...] Era chiaro che mi trovavo in un mondo completamente nuovo in quel momento".



Non perdetevi il video dei ringraziamenti del cast ai fan e la nostra recensione del finale di The Walking Dead.