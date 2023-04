The Walking Dead: ecco il cast di nuovo riunito per promuovere gli spin-off in arrivo

Nel corso di un evento promozionale organizzato da AMC per l'arrivo dei numerosi nuovi spin-off di The Walking Dead, li cast principale della serie madre si è riunito per la prima volta da mesi. L'ultima volta era stata in occasione della anteprima mondiale del finale di The Walking Dead, quando si pensava fosse tutto finito. E invece...

Andrew Lincoln (Rick Grimes), Danai Gurira (Michonne), Norman Reedus (Daryl Dixon), Lauren Cohan (Maggie) e Jeffrey Dean Morgan (Negan) sono apparsi insieme agli upfront di AMC Networks. Le star si sono riunite per sostenere i loro spin-off dell'Universo di Walking Dead: The Walking Dead: Dead City, ambientato a New York, con protagonisti Cohan e Morgan; The Walking Dead: Daryl Dixon, serie ambientata in Francia e che vedrà un Reedus in solitaria e The Walking Dead: Rick & Michonne, serie in sei episodi con protagonista la coppia Lincoln e Gurira.

Non solo, nelle ultime ore è stato annunciato l'arrivo di un nuovo spin-off di The Walking Dead, attualmente senza un titolo ufficiale e di cui non si hanno molte informazioni.

Dan McDermott, presidente del settore intrattenimento e degli AMC Studios di AMC Networks, aveva dichiarato a gennaio che, dopo l'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead, i tre nuovi spin-off inaugureranno la "prossima fase" dell'Universo Walking Dead di AMC, la cui prima si è conclusa con l'addio alla serie principale lo scorso novembre.

"Sarà un anno davvero entusiasmante per l'universo di The Walking Dead, perché concludiamo un viaggio epico con Fear the Walking Dead, che è diventato uno degli show di maggior successo nella storia della televisione via cavo", aveva detto McDermott durante la presentazione della società al tour invernale della Television Critics Association. "E ora siamo pronti a portare avanti la prossima iterazione del franchise - due nuove e attese serie con gli amati personaggi di Maggie, Negan e Daryl. Inoltre, inizieremo la produzione del prossimo capitolo dell'indimenticabile storia d'amore tra Rick e Michonne, che non vediamo l'ora di distribuire il prossimo anno".

McDermott aveva proseguito: "Questa prossima fase del nostro amato franchise di Walking Dead promette di coinvolgere e appassionare gli spettatori più fedeli. I fan vecchi e nuovi ameranno vedere gli zombie camminare sul ponte di Brooklyn, sotto la Torre Eiffel, all'interno del Louvre e in altre decine di luoghi esotici e iconici di tutto il paese e del mondo."

Il primo degli spin-off ad arrivare sarà Fear the Walking Dead, la cui prima parte dell'ottava e ultima stagione debutterà l'11 maggio prossimo.