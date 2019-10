The Walking Dead: il cast della serie parla del ritorno di Lauren Cohan

Durante l'annuncio di The Walking Dead 11 i fan hanno scoperto che nel corso delle puntate sarebbe ritornato anche il personaggio interpretato da Lauren Cohan. Scopriamo quindi cosa ne pensano i colleghi della serie TV del ritorno di Maggie, scomparsa alla fine della nona stagione.

Nell'universo creato da Robert Kirkman sono passati già sei anni dall'ultima volta in cui abbiamo visto il personaggio interpretato dall'attrice statunitense, quindi siamo molto curiosi di scoprire come giustificheranno questa assenza prolungata. Ecco le parole della showrunner Angela Kang: "Posso rivelare che sarà un personaggio stabile dell'undicesima stagione, e avrà un arco narrativo molto importante, ma potremo vederne l'inizio già nella stagione attuale".

Il collega Norman Reedus invece ha commentato così la notizia: "È una dei protagonisti iniziali, quindi è bello rivederla, voglio dire ci sono molti nuovi volti adesso ma è bello riavere quella vecchia energia, la chiamo così nonostante lei sia una ragazza giovane, dei personaggi originali. Voglio dire questa serie è nata con una certa squadra ed è bello riavere qualcuno dell'inizio. Molti sono ancora qui, ma abbiamo creato insieme questo show quindi sono contento di ritrovare un po' della vecchia energia".

Anche Josh McDermitt ha espresso tutta la sua felicità a riguardo: "Sono entusiasta per Lauren, sono molto curioso di scoprire come la faranno rientrare nella serie". Sembra quindi che tutto il cast sarà contento di rivedere l'attrice, anche se dovremo aspettare ancora un po' di tempo prima di avere maggiori informazioni. Nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della prima puntata di The Walking Dead 10.