The Walking Dead: Chandler Riggs condivide un video dopo l'operazione chirurgica

Oltre questa intervista a Steven Yeun di The Walking Dead, i fan dello show di AMC hanno potuto leggere un divertente tweet condiviso da Chandler Riggs, attore che ha recentemente dovuto affrontare un'operazione chirurgica.

Dopo aver postato una sua foto in ospedale, Chandler Riggs ha voluto far sapere ai suoi numerosi fan che la degenza è andata bene, con un messaggio e un breve video presente su Twitter. In calce alla notizia potete trovare questo lungo commento condiviso dall'interprete di Carl Grimes, in cui ha voluto dire la sua sulla questione delle azioni di Gamestop: "Fai attenzione Wall Street, arrivo, appena uscito dalla sala chirurgica. Se voi ricchi bastardi pensavate che non avremmo lottato fino alla fine per $GME vi sbagliate alla grande, ho con me una bottiglia di ossicodone e sono pronto a fare pessime decisioni finanziarie, oggi e domani".

Nel post successivo, l'attore scherza affermando di non voler leggere nessuno scherzo riguardo al suo deambulatore, in inglese walker, termine utilizzato per indicare gli zombie visti nelle puntate dello show di AMC. Come sapete, nelle prossime settimane sarà rivelato qualche dettaglio in più riguardo gli episodi bonus della decima stagione, in attesa di scoprirne i protagonisti, vi segnaliamo questa nostra notizia incentrata sul personaggio di Maggie in The Walking Dead.