The Walking Dead: Chandler Riggs curioso di vedere il futuro della serie

Nel corso di un'intervista a ComicBook, Chandler Riggs, interprete di Carl in The Walking Dead, ha parlato delle sue sensazioni e delle aspettative nei confronti del futuro dello show, giunto alla sua ottava stagione. Dalle parole di Riggs si nota un certo un entusiasmo per capire quali saranno gli sviluppi delle trame.

Se non avete ancora visto le ultime puntate di The Walking Dead vi consigliamo di NON proseguire nella lettura della news per evitare qualsiasi spoiler.

I fan di The Walking Dead sono a conoscenza delle ultime tragiche vicende che hanno coinvolto nell'ultima stagione il personaggio di Carl, morto proprio nel corso dell'ottavo ciclo di episodi.

Tuttavia alcuni potranno obiettare che il personaggio nelle storie a fumetti ha avuto un ruolo importante anche nelle trame successive.

Chandler Riggs afferma di essere curioso di vedere come verrà rimpiazzato:"Sono davvero eccitato all'idea di scoprire cosa faranno. C'erano molti rapporti costruiti da Carl durante l'arco della guerra e sarà interessante vedere come colmeranno questo divario".

Chandler Riggs non sarà l'unico protagonista di The Walking Dead che non vedremo più dalla nona stagione visto che anche Andrew Lincoln ha abbandonato lo show.

The Walking Dead è stato un palcoscenico per attori come Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira, Melissa McBride, Alanna Masterson, Christian Serratos, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Jeffrey Dean Morgan, Tom Payne, Austin Amelio, Pollyanna McIntosh, Katelyn Nacon, Lauren Ridloff e Samantha Morton.

La première della nona stagione andrà in onda su AMC il prossimo 7 ottobre.