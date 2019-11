The Walking Dead: Chandler Riggs lancia una petizione perché vengano trasmessi i blooper

Nel corso del tempo, uno sfizioso "easter egg" diventato molto popolare nelle serie TV sono i cosiddetti blooper, ossia gli errori di recitazione che fisiologicamente capitano in tutti gli show o film. Si tratta di episodi spesso molto divertenti, che è interessante guardare anche per capire meglio i "dietro le quinte" della TV.

In The Walking Dead però non sono mai stati diffusi, ed è un peccato soprattutto secondo uno degli ex attori della serie. Si tratta di Chandler Riggs, che ha interpretato per anni il personaggio di Carl Grimes (e che recentemente ha parlato anche del destino di Judith in The Walking Dead), che ha addirittura lanciato una petizione per far sì che AMC diffonda finalmente i divertenti filmati.

"Stavo guardando New Girl, e ho guardato i loro blooper e stavo morendo dalle risate. Ho pensato "Perché non fanno uscire anche quelle di The Walking Dead?" Perché io so che esistono. icordo di essere andato alle feste di post-produzione dove venivano mostrati ed erano sempre divertentissimi. Capisco che sia una cosa che magari lo staff voglia tenere per sé, ma credo che dopo quasi dieci anni sarebbe sfizioso vederne qualcuna, perché ci sono momenti davvero, davvero divertenti lì in mezzo. Anzi, io credo che tutte debbano vedere la luce, almeno secondo me".

Riggs ha poi continuato: "Quando guardo uno show e poi vedo gli errori, una delle mie cose preferite è vedere gli attori che escono dal personaggio. È davvero figo".

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere gli errori commessi dagli attori di The Walking Dead nel corso delle varie serie?

