The Walking Dead: Chandler Riggs lancia una sua petizione

Torna a far parlare di sé Chandler Riggs, che tutti conoscono per la sua parte nella trasposizione televisiva del fumetto di Robert Kirkman. Dopo aver detto la sua sulla nona stagione di The Walking Dead, l'attore ha voluto lanciare una petizione con un tweet dal suo account ufficiale.

La richiesta, diventata subito virale con più di 14 mila like, è rivolta ai produttori dello show e riguarda l'inclusione delle clip con tutte le gaffe e gli errori più divertenti fatti dagli attori sul set della serie TV.

Finora gli speciali inclusi nei cofanetti bluray si sono limitati ad interviste, omaggi verso i personaggi morti durante la stagione, oppure il making of dei set e del trucco degli zombi. L'inclusione di tutti gli errori più divertenti spezzerebbe un po' la tensione dell'opera e a giudicare dalla reazione dei fan sul web, sarebbe un aggiunta gradita. Per ora i dirigenti del canale AMC non hanno risposto alla petizione lanciata da Chandler Riggs, nonostante il tweet diventato virale su internet.

Chissà, è possibile che qualche membro del cast di The Walking Dead che parteciperà al San Diego Comic-Con dirà la sua su questa particolare richiesta fatta dall'interprete di Carl Grimes, magari annunciando che il canale televisivo accontenterà i numerosi fan che si sono espressi favorevolmente nei confronti dell'idea.