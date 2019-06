The Walking Dead: Chandler Riggs parla della fine del suo personaggio nel fumetto

Chandler Riggs, non fa più parte del cast di The walking dead dalla metà dell'ottava stagione, ma in un tweet l'attore ha commentato l'omicidio del suo personaggio nella versione a fumetti della storia. Inoltre, ha aggiunto che sarebbe stato bello seguire la storia di Carl dopo la recente uscita di Rick Grimes.

Sul suo profilo Twitter l'ex interprete di Carl in The Walking Dead, Chandler Riggs, ha commentato il momento del fumetto in cui il suo personaggio uccide lo zombie del padre, Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln (che farà parte dei prossimi film su The Walking Dead) con alcuni colpi di arma da fuoco. Nonostante lo shock per l'impatto emotivo della scena, l'attore ha comunque apprezzato il perfetto tempismo del ragazzo.

Nella serie tv Carl era stato eliminato durante l'ottava stagione, e a tal proposito Chandler ha detto che sarebbe stato bello poter vedere la sua evoluzione senza la presenza del padre.

Durante il San Jose Fan Fest dello scorso dicembre, l'attore aveva anche affermato che è difficile pensare a a Carl a sei anni di distanza, ma pensa che senza Rick sicuramente il suo personaggio si sarebbe comportato da buon fratello maggiore, occupandosi dei più piccoli.

Chandler si è detto dispiaciuto di non aver potuto prendere parte all'arco narrativo di Carl così com'è nel fumetto, in cui era presente anche una relazione con Whisperer Lydia.

