The Walking Dead: Chandler Riggs ha parlato del futuro di un personaggio della serie

Come abbiamo visto nel promo della sesta puntata di The Walking Dead, la decima stagione della serie ispirata ai fumetti omonimi di Robert Kirkman sta per raggiungere il suo climax. Nel frattempo Chandler Riggs ha voluto rivelare le sue previsioni sul destino di un personaggio.

L'attore che ha interpretato il figlio di Rick Grimes, ha partecipato al podcast "Talk Dead to Me", affermando che secondo lui la celebre serie TV si concluderà in modo simile al fumetto, ma con un paio di cambiamenti: attenzione continuate a leggere solo se conoscete già la conclusione dei fumetti omonimi.

Come ricorderete infatti, nell'ultimo numero dei comics statunitensi la serie fa un salto di 20 anni dopo la morte dello sceriffo di Atlanta, mostrandoci la figlia di Carl e Sophia entusiasta di sentire la storia scritta sul diario di Andrea, compagna di Rick Grimes. Ecco cosa ha affermato Riggs: "Penso che andrà più o meno come il fumetto, ci sarà Judith seduta su quella sedia, che parla a suo figlio o a sua figlia", continua però rivelando che dovranno essere apportati alcuni cambiamenti: "Penso però che il finale cambierà molto, a causa dei CRM, organizzazione apparsa in tutte le serie".

Come ricorderete infatti è colpa di questo misterioso gruppo se Rick Grimes è scomparso, rapito durante una missione fuori da Alexandria. Nel frattempo continuano le avventure di Daryl, Michonne, Carol e gli altri sopravvissuti, nel corso dell'ultimo episodio abbiamo scoperto il passato misterioso di un personaggio di The Walking Dead.