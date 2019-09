The Walking Dead: Chandler Riggs sul rapporto fuori dal set con Andrew Lincoln

Nonostante abbiano recitato insieme per otto stagioni nei ruoli di padre e figlio in The Walking Dead, Andrew Lincoln e Chandler Riggs non si vedono molto spesso adesso che non lavorano più sullo stesso set, nonostante tentino di sentirsi il più spesso possibile, cercando di rimanere in contatto. A parlarne è stato Riggs in un'intervista.

Nel corso di una chiacchierata con The Permanent Rain Press, Chandler Riggs ha dichiarato:"In realtà non l'ho visto, è in Inghilterra quindi è un po' difficile per noi incontrarci e passare del tempo. Ma ci ritroviamo ogni tanto con le mail. Letteralmente e-mail, perché ha un telefono a fogli mobili...Sono abbastanza sicuro sia in Australia a girare un film in questo momento ma si, sta andando alla grande. Non vedo l'ora di vederlo di nuovo".



Andrew Lincoln attualmente sta girando Penguin Bloom, adattamento per il grande schermo dell'omonimo libro di Bradley Trevor Greive, interpretato anche da Jacki Weaver e Naomi Watts; la vicenda segue una famiglia, nella quale la vita dei componenti cambia dopo che si prendono cura di una gazza ferita.

Si tratta solo di uno dei progetti nei quali sono impegnati gli ex colleghi di Riggs in The Walking Dead:"Sono così entusiasta di vedere Prodigal Son di Tom Payne e ci sono cosi tanti altri progetti ed è bello sentire cosa stanno facendo adesso, è davvero bello". Per quanto riguarda The Walking Dead 10 nel trailer sono stati mostrati dei graffiti sui Whisperer mentre si ipotizza che vi sia un oggetto piovuto dal cielo che si nota proprio dal video.