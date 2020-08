The Walking Dead, Chandler Riggs su un suo ritorno: 'Assolutamente si'

Mentre aspettiamo di vedere l'atteso finale di The Walking Dead 10, vi segnaliamo questa intervista a Chandler Riggs, che gli appassionati della serie di AMC hanno visto nei panni di Carl Grimes.

Come sapete l'attore interpretava il figlio maggiore di Rick, che è morto dopo gli avvenimenti dell'ottava stagione della serie incentrata sul fumetto di Robert Kirkman. Chandler Riggs ha quindi partecipato al programma "Let's Stay Together", condotto da Tommy DiDario, rispondendo così alla domande del giornalista, che gli chiedeva se sarebbe intenzionato a tornare nelle puntate della serie: "Assolutamente si, sarebbe molto divertente". Ha poi continuato: "Non penso che potrebbe accadere in nessun formato dello show, ma forse in futuro. Non so, vedremo".

Il personaggio di Carl potrebbe quindi ricomparire durante un flashback, oppure durante un'allucinazione di Rick, come successo in diverse puntate della serie principale, dove il protagonista ha rivisto alcuni dei suoi conoscenti già morti. Secondo i fan il momento adatto sarebbe durante la trilogia di film dedicati all'ex sceriffo di Atlanta, attualmente in produzione e che concluderanno la sua storia. Ricordiamo che il finale di stagione sarà trasmesso il prossimo 4 ottobre, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista al produttore di The Walking Dead, che ha rivelato qualche indiscrezione sulla puntata conclusiva della decima stagione.