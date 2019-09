The Walking Dead, Chandler Riggs torna a scherzare sulla morte del suo personaggio

L'ex attore di The Walking Dead Chandler Riggs, interprete di Carl fino all'ottava stagione, ha approfittato di un post condiviso dall'account ufficiale della serie per punzecchiare la morte del suo personaggio.

Come potete vedere in calce alla notizia, AMC ha pubblicato una foto della sorellastra di Carl, Judith (Cailey Fleming), che "insegna a RJ tutto quello che Carl le ha insegnato", e a quel punto Riggs ha trovato la risposta perfetta: "Non inciampare nella carcassa di un cervo mentre combatti un mucchio di zombie e andrà tutto bene."

L'attore fa infatti riferimento a "The King, the Widow, and Rick", episodio dell'ottava stagione nel quale Carl è stato morso proprio dopo essere caduto a causa della carcassa di un cervo. Nell'episodio 8x09, Carl si è poi sparato dopo aver detto addio a suo padre Rick.

La decima stagione di The Walking Dead andrà in onda su FOX a partire dal prossimo 7 ottobre alle ore 3.30 in contemporanea con gli Stati Uniti.Parlando dei primi episodi, il regista Greg Nicotero ha anticipato l'arrivo di qualcosa di mai visto in tutta la storia della serie, facendo riferimento in particolare ai primi 30 secondi della premiere.

Il primo episodio, intitolato Lines We Cross, mostrerà l'allenamento del gruppo in visto dello scontro con i Sussurratori. Avete già visto il trailer di The Walking Dead 10?