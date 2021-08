The Walking Dead, ecco chi è l'attore più pagato del cast

The Walking Dead è uno show longevo, in onda su AMC dal 2010. La particolarità è che il tempo, al posto di fargli perdere spettatori, gliene ha fatti invece guadagnare, rendendola una delle serie più seguite del canale. Questo ha avuto un impatto sui faraonici stipendi dei suoi protagonisti. In particolare su uno, che sarebbe il più alto di tutti.

La produttrice di The Walking Dead ha recentemente dichiarato che l'ultima stagione in arrivo le ricorda molto la prima. E se è così da un punto di vista narrativo, sicuramente non è la stessa cosa da un punto di vista monetario, in particolare per un personaggio. Parliamo di Norman Reedus, interprete di Daryl Dixon. L'attore, infatti, sarebbe passato dagli 8500 dollari per episodio delle prime due stagioni a cifre ben diverse, diventando il più pagato di sempre nello show.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, sia Reedus sia McBride (interprete di Carol), nella stagione 2 guadagnavano ben 8500 dollari a episodio. Cifra giusta, ma che sarebbe stata destinata a crescere con l'aumento del successo della serie, soprattutto per il primo. E dunque otto stagioni dopo sappiamo che Norman guadagna ben 1 milione a episodio. Questo deriva da una stima fatta nel 2018, quando, dopo che Andrew Lincoln lasciò lo show, la AMC firmò un accordo annuale di 20 milioni di dollari con Reedus. Considerando che ogni stagione di The Walking Dead ha poco meno di 20 puntate, eccetto la decima che ne ha 22, si può presupporre che l'interprete di Daryl guadagni circa 1 milione per ogni episodio.

Non è chiaro, invece, quanto guadagni Melissa McBride, che però dovrebbe essere la seconda più pagata dello show dopo Reedus. L'interprete di Carol avrebbe firmato un accordo di tre anni per 20 milioni di dollari. E, inoltre, sia lei che Norman avevano firmato un accordo per cui, se fossero stati spostati dalla serie o i loro ruoli ridotti, avrebbero comunque guadagnato la stessa cifra. Un accordo che solo una star può permettersi di fare.

E, a proposito di Daryl e Carol è in arrivo un nuovo spinoff di The Walking Dead dedicato a loro. Perché dei protagonisti della serie tratta dai fumetti di Kirkman non ne abbiamo mai abbastanza.