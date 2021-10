The Walking Dead, chi è l'attore più pagato di tutto il cast? Scopritelo

The Walking Dead si concluderà con la stagione 11, i cui primi 8 episodi sono stati già trasmessi. La serie, approdata su AMC nel 2010, è un prodotto di successo, che ha fatto guadagnare a molti attori una vera fortuna. Ma chi è attualmente nel cast l'interprete con lo stipendio più alto? Ve lo raccontiamo noi.

In verità non è difficile capirlo se si segue lo show. Infatti attualmente colui che può essere considerato il protagonista dopo l'addio di Andrew Lincoln (Rick Grimes in TWD) è Norman Reedus. L'interprete di Daryl Dixon ha visto nel tempo la sua fama crescere, elemento che gli ha fatto guadagnare un posto sempre più in primo piano nella serie. Da personaggio secondario, che guadagnava 8500 euro a episodio quale era inizialmente, infatti, quello di Reedus è diventato uno dei protagonisti in TWD.

Questo ha fatto sì che con il passare del tempo l'attore sia arrivato a guadagnare circa 80.000 dollari a episodio, fino a raggiungere un aumento significativo dalla settima stagione in poi. A partire da questo momento, infatti, Reedus è stato pagato tra i 550.000 e i 650.000 dollari a puntata. La sua centralità nel progetto, dunque, a quel punto non era più un mistero. Ed è stata confermata quando, per le ultime due stagioni, il suo cachet ha toccato la cifra di un milione a episodio, rendendolo l'attore più pagato della serie. Insieme a Lincoln prima del suo addio, ovviamente.

Cosa ne pensate? Vi sembra giusto?

Nel frattempo, mentre aspettiamo Febbraio 2022, quando l'avventura dei protagonisti continuerà sui nostri schermi, vi raccontiamo alcune anticipazioni sui prossimi episodi di The Walking Dead 11.