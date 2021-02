The Walking Dead, chi è l'attore più pagato dell'intero cast?

Ci sono serie come Game of Thrones in cui gli attori sono stati pagati una fortuna e poi c'è The Walking Dead in cui gli attori, nonostante il grande successo della serie, sono stati pagati relativamente poco confrontando il cachet con altre serie di egual fama.

Pare, infatti, che il cast di The Walking Dead sia uno tra i meno pagati rispetto, magari, a quello di serie come The Big Bang Theory e Game of Thrones. Nonostante The Walking Dead sia una delle serie di maggiore successo al mondo, i loro stipendi sono sempre stati frutto di diatribe anche all'interno della produzione con attori scontenti e discussioni sull'aumento delle cifre.

I più pagati sono, ovviamente, Norman Reedus (ovvero Daryl Dixon) e Andrew Lincoln (Rick Grimes), che stando a un report pubblicato da Uproxx e riportato da Stuff.co.nz, sono stati pagati 80.000 e 90.000 dollari a puntata. Dopo numerose polemiche interne, però, a partire dalla settimana stagione c'è stato un notevole aumento degli stipendi proprio per Norman Reedus e Andrew Lincoln: parliamo di 550.000 dollari a puntata. Per l'ottava stagione, invece, il cachet è salito fino a 650.000 dollari a puntata a dimostrazione del fatto che gli attori sono effettivamente centrali per la serie e la conferma dell'importanza soprattutto di Reedus si è avuta quando per le ultime stagioni il compenso è arrivato a un milione di dollari a puntata. Tutti gli altri del cast di The Walking Dead, però, hanno ricevuto, più o meno, lo stesso stipendio iniziale.

Lo stipendio di Reedus, però, è aumentato così tanto quasi unicamente grazie all'inaspettato allontanamento di Andrew Lincoln dalla serie. Forse avrebbe comunque ricevuto un compenso simile, ma certamente la partenza del secondo attore più pagato della serie ha agevolato un aumento sostanziale dello stipendio dell'attore.

