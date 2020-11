The Walking Dead: chi è il misterioso personaggio comparso in World Beyond?

In attesa di conferme sul coinvolgimento di Andrew Lincoln e del suo Rick all'interno di The Walking Dead: World Beyond, i fan della serie hanno potuto fare una nuova conoscenza.

Nell' episodio intitolato Un folle attraversa il fiume il gruppo di superstiti, in marcia verso un centro di ricerca della Repubblica Civica situato a New York, ha dovuto trovare un modo per attraversare il fiume Mississippi. Il loro tragitto è stato funestato dall'arrivo di una tempesta, per cui Felix e Hope hanno provato a convincere il resto dei membri a tornare indietro, senza successo.

È allora che i nostri eroi hanno incontrato Percy, una losca figura che si impossessa delle loro armi. Purtroppo l'episodio termina proprio sul più bello, ma sappiamo già qualche dettaglio sulla direzione dei prossimi eventi.

L'attore che interpreta Percy è Ted Sutherland, noto per i suoi ruoli in Rise e in Doom Patrol. Nel prossimo episodio, intitolato Shadow Puppets, la new entry cercherà di stringere un accordo con i protagonisti, proponendosi di aiutarli a raggiungere la loro destinazione. Sebbene Felix sia scettico, Iris spingerà per continuare a seguire lo straniero, dicendosi pronta ad affrontare qualsiasi eventuale minaccia.

L'appuntamento è quindi per il 6 novembre su Amazon Prime Video. Forse allora scopriremo se Percy entrerà nella lista dei personaggi più cattivi delle serie TV o se si dimostrerà un valido alleato per Hope e gli altri.