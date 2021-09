The Walking Dead, chi sarà l'ultimo sopravvissuto? La previsione di Emily Kinney

In un episodio della quarta stagione di The Walking Dead, rivolgendosi a Daryl Dixon, la contadina Beth Greene (Emily Kinney) predice: "Sarai l'ultimo a restare in piedi". La serie zombie è arrivata all'undicesima e ultima stagione, e in effetti il personaggio di Norman Reedus è ancora tra i protagonisti dello show.

In una recente puntata di Talking Dead, Emily Kinney ha riparlato della frase del suo personaggio, quando le è stato chiesto se la previsione di Beth si avvererà.

"Sì. Non so se sarà l'ultimo a restare in piedi, ma penso sicuramente che sarà uno degli ultimi" ha risposto l'attrice.

Tra gli ospiti dell'aftershow dedicato a The Walking Dead c'erano anche Lauren Cohan, che ha raccontato il suo mal di stomaco per l'inquietante racconto di Maggie nello scorso episodio, e Josh McDermitt.

Emily Kinney ha lasciato The Walking Dead nel 2014, dopo la morte del suo personaggio nella stagione 5. Nell'episodio 11x02, intanto, abbiamo assistito alla prima morte di stagione in The Walking Dead 11.

Norman Reedus, da parte sua, sa già che dopo The Walking Dead sarà il protagonista di un nuovo spin-off insieme a Melissa McBride, che nella serie interpreta Carol. Parlando dell'eventuale morte di Daryl, un paio d'anni fa l'attore aveva detto: "Non voglio andare da nessuna parte. Brucerò l'intero studio se decideranno di sbarazzarsi di me. [...] Non so come vorrei morire. Non voglio morire mai, quindi non voglio dare a nessuno delle idee."