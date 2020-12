The Walking Dead: chi sopravvivrà al finale? Le star della serie danno la loro risposta

Ci attendono nuove minacce nella stagione 11 di The Walking Dead e di sicuro i protagonisti della serie non avranno vita facile neppure stavolta. Chi di loro riuscirà ad arrivare sano e salvo alla puntata finale?

Tra famelici zombie e organizzazioni paramilitari non si può proprio abbassare la guardia, eppure le sorelle Greene sembrano essere piuttosto sicure riguardo al futuro di certi personaggi. Emily Kinney e Lauren Cohan, interpreti rispettivamente della compianta Beth Greene e della determinata Maggie Greene, hanno detto la loro durante lo speciale natalizio di The Walking Dead.

"Credo che probabilmente sarà Norman a sopravvivere, o Norman e Melissa", ha affermato Knney in riferimento a Daryl e Carol. La cosa bella è che nell'intervista si dimentica di nominare la "sorella di set" che le sta di fianco, per cui cerca immediatamente di correggersi con un sorriso: "Oh, anche Maggie! Di sicuro, Maggie, non so a cosa stessi pensando. Se io, Emily Kinney, dovessi scrivere la sceneggiatura del finale, sceglierei di sicuro Maggie e la farei diventare la regina del nuovo mondo. Sconfiggono gli zombie e tutto finisce, Maggie diventa presidente".

Cohan ipotizza poi il ritorno di un altro personaggio molto amato: "E poi un elicottero atterra e ci riporta Michonne".

Chi sopravvivrà secondo voi? Chi dareste in pasto agli zombie? Dopo undici stagioni è lecito aspettarsi qualche morte importante, ma non è detto che i personaggi principali non riescano a salvarsi in qualche modo, per ritornare nei film su Rick Grimes.