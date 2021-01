The Walking Dead: di chi è quella voce nel nuovo trailer? Facciamo chiarezza

Nei giorni scorsi abbiamo visto l'atteso trailer degli episodi extra della stagione 10 di The Walking Dead, che andranno in onda dal mese di febbraio e racconteranno il seguito della storia dopo lo scioccante cliffangher alla fine di A Certain Doom. All'inizio della clip sentiamo una misteriosa voce fuori campo.

"Cominciamo dal tuo nome. Da dove vieni? Dov'eri quando è avvenuta la vaduta?" recita un uomo in tono autoritario, mentre le immagini scorrono mostrando i soldati in armatura bianca aggredire Princess e Yumiko. Chi è, quindi, che sta conducendo l'interrogatorio?

Una risposta arriva dai fumetti di The Walking Dead. Nel numero 175 il lettore fa la conoscenza con Lance Hornsby, che si presenta formalmente come il contabile incaricato di gestire tutte le nuove entrate nel Commonwealth. Il suo questionario inizia chiedendo i nomi del gruppo - Eugene, Michonne, Magna, Princess, Siddiq e Yumiko - e facendo domande su quali armi nascondano, su quali amici potrebbero avere in zona e quali strane abitudini abbiano preso dopo essere sopravvissuti per anni all'apocalisse.

Soddisfatto delle risposte, Lance si sente abbastanza sicuro da scortarli nel Commonwealth, una vasta rete di comunità che ospita i quasi 50.000 sopravvissuti governata da Pamela Milton.

