The Walking Dead: com'è nata l'idea di inserire il personaggio di Dante?

Chi segue e sta seguendo The Walking Dead sa benissimo che con l'inizio della decima stagione è stato introdotto un nuovo personaggio dei fumetti anche sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Dante interpretato dall'attore Juan Javier Cardenas. Nella serie TV, rispetto alla versione cartacea il personaggio ha subito diversi cambiamenti.

Cambiamenti nati dal fatto che la star Lauren Cohan, interprete di Maggie Greene ha lasciato la serie la scorsa stagione. Questo ha influito nei cambiamenti di Dante, per il semplice fatto che nei fumetti tra i due personaggi nasce una storia d'amore, cosa che, per ovvi motivi, nella serie non è stata fatta.

Dante nella controparte cartacea è un eroico personaggio che fa parte della colonia di Hilltop, mentre nella serie TV compare all'inizio della decima stagione e come si è scoperto nella 10x07 è più un antagonista che non un eroe. Infatti è una spia Whisperer, mandata ad Alessandria come infiltrato, e lo si scopre quando uccide Siddiq (Avi Nash), cosa che ovviamente nel fumetto non avviene.

«È nato in modo divertente" ha detto la showrunner Angela Kang riferita a Dante a The Hollywood Reporter. “Nel corso degli anni abbiamo discusso sull'introduzione del personaggio (Dante) diverse volte. Ma alla fine non l'abbiamo mai fatto. Non ci è mai sembrato il momento opportuno. Quindi perché introdurre Dante adesso? Cosa può apportare alla storia?»

«Poi quando Lauren ha lasciato il cast, be', abbiamo capito che non avremmo mai realizzato quella versione (dei fumetti) di Dante» continua Kang. «Perciò inizialmente l'avevamo messo da parte e abbiamo cominciato a pensare a come inserire e sviluppare la storia dei Whisperer in un mondo che sembrasse nuovo e che portasse una ventata di aria fresca. Per farlo abbiamo lavorato sul ricreare una sensazione di guerra fredda. Infine, ci siamo chiesti: come possiamo raccontare una storia sullo spionaggio?»

Come abbiamo già detto Dante nella serie TV è una spia mandata da Alpha per infiltrarsi ad Alessandria e sabotare la comunità dall'interno. Una caratteristica e capacità che è stata data al nuovo personaggio, caratteristica non presente nei fumetti, sono le grandi conoscenze mediche che lui ha. Conoscenze che sono servite come biglietto da visita per convincere la comunità ad accoglierlo e accettarlo.

«In The Walking Dead tutte le persone sono costantemente in allerta e intelligenti. Quindi abbiamo lavorato sul fatto che esse tendono a fidarsi di chi ha grandi conoscenze mediche come i dottori o delle persone che sono istruite, questo al di là del fatto che ci siano tantissimi sociopatici tra le persone di successo» ha detto Kang. «Disegnato questo quadro, abbiamo capito come inserire un nuovo personaggio in questo contesto. È qui che abbiamo pensato: e se introducessimo Dante? Nel fumetto, alcune volte lo si vede e percepisce o come un affascinate ladro, o come uno stronzo. [Ride] Durante la lettura del fumetto ho avuto questa sensazione più volte.»

La showrunner continua: «C'è una parte di Dante simpatica, affascinante e interessante, eppure c'è qualcosa di più oscuro sotto che lo spinge un po' oltre i limiti in alcune situazioni.»

Come dice Angela Kang, questo scenario ha dato allo staff il pretesto per inserire un nuovo personaggio e di introdurne uno canonico della serie a fumetti, però apportandogli alcune modifiche sostanziali.

