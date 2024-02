The Walking Dead, come sarà la reunion tra Rick e Morgan? Parla Lennie James

Dopo quella tra Maggie e Negan in Dead City e tra Daryl Dixon e Carol nello spin-off dedicato al primo, il prossimo capitolo dell'universo narrativo, ovvero The Walking Dead: The Ones Who Live, vedrà concretizzarsi la tanto attesa reunion tra i personaggi di Rick Grimes e Michonne. A tal proposito, ha voluto dire la sua il veterano Lennie James.

"Questo messaggio è per Rick Grimes. Sono Morgan Jones. Amico, verrò a cercarti, che tu sia ad Alexandria o meno", diceva il Morgan di Lennie James al Rick Grimes di Andrew Lincoln tramite walkie-talkie nell'episodio conclusivo di Fear the Walking Dead. "Lascerò questo messaggio ogni mattina all'alba, e lascerò il walkie-talkie acceso per qualche minuto dopo. Chi lo sa? Forse potresti anche essere in ascolto".

È stato un momento di svolta per Rick e Morgan, che si erano incontrati nell'episodio pilota "Days Gone Bye" di The Walking Dead prima di separarsi con la promessa di tenersi in contatto via radio.

E mentre in seguito si sarebbero riuniti due volte - prima nella stagione 3 e poi nella stagione 5 di The Walking Dead - Morgan ha fatto il suo debutto in Fear the Walking Dead prima che Rick scomparisse a bordo di un elicottero del CRM nella stagione 9 della serie principale. Rick potrebbe non essere ad Alexandria, ma come Morgan ha detto alla figlia adottiva Mo (Zoey Merchant) prima di intraprendere il viaggio di ritorno in Virginia: "Non sarebbe la prima volta che ritroviamo la strada l'uno per l'altro".

"Penso che una delle cose belle dello show - e in realtà di tutti gli show - sia che i personaggi crescono, incorporano le loro esperienze in ciò che sono", ha detto James quando gli è stato chiesto come potrebbe svolgersi una potenziale reunion tra Morgan e Rick. "Penso che se Morgan e Rick si trovassero l'uno di fronte all'altro, credo che il cambiamento tra chi erano quando si sono incontrati per la prima volta e chi sono ora sarebbe enorme. Voglio dire, è quasi indescrivibile".

"Le cose che hanno perso, le cose che hanno imparato su loro stessi, le abilità, le cose terribili che hanno fatto e anche le cose incredibili", ha continuato James. "Quei due uomini che stanno l'uno di fronte all'altro, la storia che passa tra loro sarebbe semplicemente insondabile. Sarebbe enorme. Ripenso a quando c'è stata la prima reunion ad Alexandria [nel finale della quinta stagione], ed è stato un momento incredibile. Da allora sono successe molte altre cose. Sarebbe incredibile".

L'ottava e ultima stagione di Fear ha subito un salto temporale di sette anni che ha portato lo spin-off a rimettersi in pari con il resto dell'universo di The Walking Dead, il che significa che è possibile che Rick e Morgan si incontrino di nuovo un giorno. James ha precedentemente confermato che l'episodio "All I See Is Red" di Fear ha segnato "la fine del percorso" per Morgan, almeno per ora.

"In tutta onestà, tutto è possibile. E so che è qualcosa che una certa percentuale dei nostri fan vorrebbe. Mi presenterei per lavorare di nuovo con Andy in qualsiasi momento", ha dichiarato James a proposito del ritorno nell'universo di The Walking Dead per una reunion di Morgan e Rick. "Ma come chiunque mi conosca sa, sono molto protettivo nei confronti della storia di Morgan. E per quanto mi riguarda, in questo particolare momento, questa è la fine del suo percorso. Lo rivedrete solo se nell'universo si presenterà una storia troppo bella per dirgli di no".