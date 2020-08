The Walking Dead, ecco come sono stati scelti Andrew Lincoln e Jon Bernthal

AMC ha deciso di produrre un documentario dedicato alle battute iniziali di The Walking Dead, intitolato "The Walking Dead Season 1: Beginnings" in cui verrà raccontato come sono stati scelti due personaggi cardine della serie come Andrew Lincoln e Jon Bernthal.

Si tratta di una produzione innovativa che svela i dietro le quinte delle prime puntate dello show post apocalittico rivelandone alcune caratteristiche speciali. Verranno presentate nuove interviste con la troupe di Walking Dead e ci saranno molte apparizioni delle star.

Nel primo episodio che sarà condotto da Frank Darabont, "Days Gone Bye", il team del casting dello show riflette sulla ricerca dei futuri co-protagonisti di The Walking Dead.

"Non ci sono molti dialoghi in quel primo episodio pilota, quindi dovevi entrare immediatamente in contatto con il personaggio, chiunque fosse", dice il direttore del casting Sherry Thomas nel video di seguito.

L'episodio segue il risveglio dal coma del vice sceriffo Rick Grimes (Lincoln) avvenuto nell'apocalisse zombie. Presto incontra gli altri sopravvissuti tra cui Duane (Adrian Kali Turner) e Morgan Jones (Lennie James). Rick è alla disperata ricerca della moglie Lori (Sarah Wayne Callies) e del giovane figlio Carl (Chandler Riggs), che in realtà sono fuggiti con il compagno di polizia di Rick e suo migliore amico Shane Walsh (Bernthal).

La direttrice del casting Sharon Bialy aggiunge sul personaggio di Rick: "Sapevamo che era il leader e che ne avrebbe passate tante".

Bernthal aveva anche fatto il provino per il ruolo del protagonista ma, secondo il produttore associato al casting Gohar Gazazyan "aveva più le qualità del cattivo ragazzo".

Di recente Lincoln ha rivelato di non aver mai visto The Walking Dead nonostante gli abbia permesso di raggiungere guadagni eccezionali. Infatti Andrew Lincoln è uno degli attori più pagati per una serie tv. Ha guadagnato circa 8,7 milioni di dollari per stagione.