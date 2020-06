The Walking Dead e Comic-Con 2020: primi dettagli sui panel virtuali AMC

Dopo la notizia dell'annullamento del Comic-Con 2020 molti tra major, emittenti e membri dell'industria dell'intrattenimento si stanno muovendo per organizzare la prima edizione virtuale del Comic-Con così da accogliere panel e pubblico senza rischi: tra loro anche la AMC.

In un comunicato stampa l'emittente ha annunciato ospiti, moderatori e temi dell'undicesimo intervento del fumetto di Robert Kirkman, svelando che i panel saranno essenzialmente quattro: tre dedicati al Dead-verse e un quarto alla seconda stagione di NOS4A2, serie con protagonista Zachary Quinto.

Focus del panel dedicato a The Walking Dead sarà l'attesissimo finale di stagione A Certain Doom, il cui nome sembra essere stato profetico visto il rinvio a data da destinarsi della messa in onda. Alla tavola rotonda ci saranno il produttore Scott Gimple, la showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang e il produttore esecutivo Greg Nicotero (regista del finale di stagione). Con loro anche alcuni membri del cast tra cui Norman Reedus, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Ross Marquand e Paola Lazaro.

Il secondo appuntamento sarà invece dedicato a Fear The Walking Dead, serie in procinto di lanciare la sua sesta stagione: qui vedremo Gimple, gli showrunners e produttori esecutivi Andrew Chambliss e Ian Goldberg ed i membri del cast Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Karen David, Jenna Elfman e Rubén Blades.

Infine, a farla da padrone sarà lo spin-off The Walking Dead: World Beyond, che debutterà al festival del fumetto e che promette interessanti novità per i fan della saga, soprattutto per la ventata di aria fresca che dovrebbe portare all'interno del franchise. Grande assente sarà invece la trilogia incentrata su Rick Grimes, che nonostante sia in procinto di iniziare i lavori sembra essere avvolta da segreti e mistero.