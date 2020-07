The Walking Dead e Comic-Con Home: ecco la programmazione delle serie AMC

Quest'anno il Comic-Con sarà un evento più unico che raro, vista l'inedita modalità in cui si terrà la fiera del fumetto di San Diego. Tra i numerosi ospiti che presenzieranno all'evento anche i tre panel dedicati a The Walking Dead, che promettono interessanti novità per il franchise: ecco quando seguirli.

La notizia arriva direttamente dalla pagina Twitter della serie originale, che con un esilarante video in cui Norman Reedus "abbraccia" i fan annuncia data ed orario dei vari panel, tutti previsti per il 24 luglio, giornata centrale dell'evento.

Alle 12.00 il franchise aprirà le danze con Fear The Walking Dead, mentre alle 13:00 sarà la volta di The Walking Dead ed infine alle 14:00 ci sarà il tanto atteso incontro con cast, produttori e tecnici di The Walking Dead: World Beyond, nuovo attesissimo spin-off che punta a rivoluzionare l'intero marchio post-apocalittico.

Tra gli ospiti dell'evento anche Scott Gimple, sceneggiatore e produttore della serie, e molti attori che negli anni hanno reso grande il Dead-verse: Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Karen David e Jenna Elfman e tanti altri.

Per non perdere neanche un dettaglio dell'evento vi rimandiamo al programma virtuale del Comic-Con 2020 e alle tante novità che stanno per arrivare in The Walking Dead.