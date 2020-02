The Walking Dead: il commovente addio di Christian Serratos a Michonne

Mentre un dettaglio anticipa il ritorno di Maggie, i fan si apprestano a dire addio a Michonne. L'attrice che la interpreta aveva già annunciato il suo ritiro da The Walking Dead, e ora anche vari colleghi del cast la salutano calorosamente.

In un video pubblicato da Fox Tv UK compaiono Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene Porter) e Ross Marquand (Aaron) e sembrano tutti molto d'accordo sul fatto che far parte di una serie così importante per così tanto tempo sia qualcosa di unico. Si crea un legame molto forte tra i vari attori, per questo dare addio ad una collega come Danai Gurira è molto difficile.

Rosita è entrata a far parte del team di TWD a partire dalla quarta stagione, insieme ad Eugene e Abrhams. Dato che la serie è arrivata alla decima stagione, l'attrice che la interpreta ha vissuto un piccolo momento di commozione quando l'intervistatore le ha chiesto di spendere qualche parola per l'abbandono di Gurira: "È stato incredibile entrare a far parte della serie ed avere qualcuno a cui affidarsi. Sono così fiera di te e mi mancherai terribilmente. Sono contenta che abbiamo vissuto questa esperienza insieme"

L'attrice ha poi lodato il lavoro straordinario portato avanti per Michonne e ha ribadito che la collega le mancherà moltissimo. Sul finale, ha dovuto asciugarsi una lacrima con la manica della maglietta e si è ironicamente lamentata con gli intervistatori, pieni di domande ma sprovvisti di fazzoletti.

Intanto i fan si chiedono cosa ne sarà dei figli di Michonne quando il personaggio uscirà di scena.