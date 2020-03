The Walking Dead: il commovente addio di Danai Gurira dopo l'ultimo episodio di Michonne

In attesa di vedere l'ultimo episodio di Michonne anche in Italia, dove sarà trasmesso questa sera sui canali di Fox, Danai Gurira ha salutato i fan e tutti gli addetti ai lavori di The Walking Dead durante un'ospitata al podcast di Talking Dead.

"Sono grata di aver avuto l'opportunità di interpretare un personaggio con un arco narrativo e un'evoluzione tali da permettermi di vederla attraverso diverse sfumature della sua umanità" ha detto l'attrice (via Comicbook.com). "E per l'impatto che ha avuto su tutti, comprese le donne e le ragazze che sono venute da me nel corso degli anni e mi hanno dato forza con il loro amore per il personaggio."

Prosegue la Gurira: "Sono stata così fortunata da ricevere affetto e sviluppare una connessione con il pubblico e i fan, e per me questo è stato un dono assoluto. Lo stesso amore che ho avuto per la famiglia di The Walking Dead con cui ho realizzato lo show, tutte le persone fantastiche che non potete vedere dietro le quinte, non potrei essere più grata di averli introdotti nella mia vita. Non finirà mai. Il legame, l'amicizia, l'amore, la famiglia."

Intitolato 'Come siamo diventati', l'episodio 10x13 di The Walking Dead andrà in onda su Fox alle ore 21.00. A proposito dell'addio di Michonne, qui potete trovare le ultime foto di Danai Gurira sul set di The Walking Dead.