The Walking Dead compie 10 anni: guardate un secondo di ogni episodio nel nuovo video

"Days Gone Bye", il primo episodio di The Walking Dead diretto da Frank Darabont, andava in onda su AMC nella notta di Halloween del 2010, il che significa che ieri, 30 ottobre 2020, era esattamente il decimo anniversario dalla prima messa in onda della trasposizione seriale dell'amatissimo fumetto di Robert Kirkman.

A dieci anni dall'inizio di questa lunghissima e frammentata avventura nell'Universo di The Walking Dead, il canale FOX TV UK ha deciso di omaggiare la serie a base di zombie pubblicando un nuovo video montaggio per festeggiare appunto l'importante anniversario dello show, mostrando sostanzialmente 1 secondo di ogni episodio della serie, dalla stagione 1 alla 10 e dunque da Days Gone Bye ad A Certain Doom.



Come già riportato precedentemente, The Walking Dead si concluderà ufficialmente con l'undicesima stagione che andrà in onda su AMC nel 2022, ma l'Universo di TWD si è ormai espanso e conta diversi progetti limitrofi come The Walking Dead: The World Beyond, Fear the Walking Dead e l'annunciato film cinematografico dedicato al Rick Grimes di Andrew Lincoln.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x16, ricordandovi che arriveranno prossimamente anche degli episodi bonus della decima stagione, a corollario dell'arco narrativo concluso.



