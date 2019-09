The Walking Dead: la comunità di Oceanside tornerà nei nuovi episodi

La decima stagione di The Walking Dead non mostrerà solo lo scontro contro i Sussurratori, ma vedrà anche il ritorno della comunità di Oceanside e con lei anche il personaggio di Cyndie (Sydney Park). La showrunner Angela Kang ha raccontato di essere entusiasta da questa prospettiva.

Per ora non si sa quale ruolo verrà giocato dalla comunità nei prossimi episodi ma le dichiarazioni dell'autrice possono fornire qualche indizio. Durante un'intervista con Entertainment Weekly, Kang ha detto: "è davvero bello avere Oceanside di nuovo con noi per questa stagione. Siamo stati lontani da loro per un po', ma sono una delle nostre comunità e sono un gruppo attivo per quanto riguarda tutto ciò che sta succedendo. È stato fatto un patto di protezione e Oceanside ne fa parte".



Il gruppo era stato introdotto nel corso della guerra contro Negan ed era uscito di scena dal terzo episodio della nona stagione, con l'uccisione degli ultimi Salvatori. Nei fumetti, Oceanside ha un ruolo marginale dopo la conclusione di questo arco narrativo. Per un certo periodo di tempo, però, Michonne si è unita alla comunità, e questo potrebbe essere un indizio sull'uscita di scena del personaggio. Kang non si è sbottonata sulla questione, ma ha parlato di altri aspetti che potrebbero essere adattati: "Robert Kirkman mostra Oceanside e il modo in cui c'è un traffico di navi presso il loro porto, ed è qualcosa che vogliamo introdurre nella serie".



La showrunner ha parlato anche della vera minaccia della decima stagione di The Walking Dead, che debutterà l'otto ottobre su AMC.