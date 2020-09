The Walking Dead si concluderà con la stagione 11: ufficiale lo spin-off su Daryl e Carol

A 10 anni dall'uscita dell'episodio pilota, AMC ha annunciato che The Walking Dead si concluderà ufficialmente con l'arrivo dell'undicesima stagiona prevista per il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Variety, tuttavia, le vicende dei sopravvissuti proseguiranno in uno spin-off dedicato a Daryl Dixon e Carol Peletier.

Prevista inizialmente per questo autunno, la stagione 11 è stata rinviata a causa della pandemia e andrà in onda "per due anni" a partire da fine 2021, con un totale di 24 episodi. Il sito conferma che le sei puntate addizionali di The Walking Dead 10 verranno trasmesse nei primi mesi del 2021: ciò significa che mancano esattamente 30 episodi alla conclusione della serie.

Per quanto riguarda lo spin-off con protagonisti Norman Reedus e Melissa McBride (ancora senza un titolo ufficiale), i dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti ma sappiamo che è co-creato dall'attuale showrunner di The Walking Dead Angela Kang e Scott Gimple, ex showrunner ora a capo di tutto ciò che concerne l'universo del franchise di zombie. La Kang sarà l'autrice principale della serie, il cui debutto è atteso nel 2023.



"Non vedo l'ora di sentire i nostri brillanti scrittori, produttori, registi, attori e membro della troupe per dare vita a questo epico capitolo finale della storia di Robert Kirkman che accompagnerà i fan per i prossimi 2 anni" ha dichiarato la Kang, che nei giorni scorsi ha anticipato degli sviluppi nella relazione tra Daryl e Carol. "Non potrei essere più entusiasta di lavorare con Scott Gimple e AMC per sviluppare una nuova serie con Daryl e Carol. Lavorare con Norman Reedus e Melissa McBride è stato il miglior momento della mia carriera e sono entusiasta di poter continuare a raccontare storie insieme a loro."



In aggiunta, AMC ha annunciato l'arrivo di una serie antologica intitolata Tales of The Walking Dead che racconterà le vicende di personaggi diversi ogni episodio.



Intanto, vi lasciamo alle data degli episodi di The Walking Dead in arrivo nel 2020.