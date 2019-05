The Walking Dead considera l'idea di non girare più in Georgia

La celebre serie The Walking Dead, arrivata alla sua decima stagione considera l'idea di abbandonare la sua produzione in Georgia, dopo da ben 8 anni. Tra le motivazioni principali c'è sicuramente la recente legge sull'aborto che potrebbe essere approvata nello Stato in questione.

Per la prima volta, e per sempre, per la decima stagione di The Walking Dead potrebbe dire addio alla produzione e alle riprese in Georgia, dove ormai sono molti anni che si può definire lo Stato dove viene girata la serie. Ma i controversi tentativi di approvare leggi che vietano l'aborto ha provocato proteste ovunque e anche la AMC si è trovava a rivelare che prenderà in considerazione l'ipotesi di abbandonare la produzione nello Stato della Georgia in caso di approvazione e applicazione di tale legge, e sarebbe davvero una novità per la serie. Fear The Walking Dead, considerata per certi versi simile a The Walking Dead, anche se profondamente diversa, ha girato in California, Texas, Canada e Messico.

"Se questa legislazione altamente restrittiva dovesse entrare in vigore, rivaluteremo la nostra attività in Georgia" ha dichiarato la società di AMC. Per l'ottava stagione di The Walking Dead il Network AMC aveva acquistato in Georgia lo studio di produzione Senoia, utilizzato appunto, per la serie dalla sua seconda stagione. Investire per comprare lo studio e poi non usarlo, potrebbe rivelarsi un problema anche a livello finanziario per la rete. La Disney ha comunque condiviso l'idea affermata da AMC, trovandosi spesso ad utilizzare i Pinewood Studios, molto vicini ai Raleigh Studios dove viene girata The Walking Dead: Bob Iger, CEO della Disney afferma che il suo coinvolgimento con la produzione in Georgia nel caso in cui la legge proposta entrasse in vigore, potrebbe terminare. Successivamente anche la Warner Media e la NBC Universal sono intervenute a riguardo sulla questione, condividendo e confermando l'idea di non girare più in Georgia. Un forte messaggio insomma, e l'inizio di un problema per lo Stato in questione? Vedremo.